李聖傑攻蛋倒數推單曲 霸氣喊：每一秒都是驚喜

記者王丹荷／綜合報導

李聖傑12月26、27日將登上臺北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》，今（19）日推出全單曲〈晚成〉，作為他攻蛋開唱前送給歌迷的份驚喜禮物。這首歌不僅是一段旋律，更像是一場人生對話，呼應著他一路走來的成長與體悟。而首次站上小巨蛋的演唱會進入倒數，李聖傑霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」

「晚成」指的是在人生歷經年少無知與各種衝擊之後，終於完成了一些屬於自己的事業或心願。李聖傑表示，〈晚成〉這首歌的歌詞寫得非常有意思，尤其一句「不惑，真不惑嗎？」讓他深有感觸。到了40歲，真的對人生的所有疑問都解開了嗎？這首由陳學聖作詞、蔡伯南作曲的新歌，也正好是繼蔡伯南老師創作〈痴心絕對〉23年後的再次合作。

李聖傑認為，所謂的「晚成」，並不是一定要完成什麼具體的成就，而是在經歷過人生的起伏、挫折與歷練之後，能夠慢慢找到屬於自己的步調與位置。當一個人走過該走的路、承受過該承受的重量，才有可能進入一種比較安定、比較清楚自己的狀態，而這樣的狀態，才是真正的「晚成」。這樣的成熟，不是急著抵達終點，而是在過程中一步一步累積而來。

演唱會進入倒數，李聖傑透露已進行長達2個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。他也直言，這次演唱會在音樂與造型上都投入大量心力，整體編曲設計與舞台安排都與以往不同，希望讓歌迷從開場一路到安可，都能感受到層層堆疊的驚喜與誠意。

對於將首次站上小巨蛋，他以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面。除了演唱會本身，他也特別將跨年留在臺灣，期待在演唱會後緊接著於跨年舞台與歌迷相見，用新歌與經典作品陪伴大家迎接嶄新的一年，作為送給歌迷的加碼心意。

李聖傑推出全新單曲〈晚成〉，作為即將登上臺北小巨蛋開唱前送給歌迷的驚喜禮物。（華納音樂提供）

李聖傑推出新歌〈晚成〉。 （華納音樂提供）