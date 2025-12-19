李聖傑攻蛋倒數！2個月密集身體管理梭哈不保留 跨年留台灣原因曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

李聖傑推出全新單曲〈晚成〉，作為他即將登上台北小巨蛋開唱前送給歌迷的一份驚喜禮物，他分享，這首歌的歌詞寫得非常有意思，尤其一句「不惑，真不惑嗎？」讓他深有感觸。而小巨蛋演唱會也進入倒數，李聖傑霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」

李聖傑推出新歌〈晚成〉。（圖／華納音樂提供）

隨著首次站上小巨蛋的演唱會進入倒數，李聖傑透露，已進行長達2個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。他也直言，這次演唱會在音樂與造型上都投入大量心力，整體編曲設計與舞台安排都與以往不同，希望讓歌迷從開場一路到安可，都能感受到層層堆疊的驚喜與誠意。對於這次首次站上小巨蛋，李聖傑以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面。除了演唱會本身，他也特別將跨年留在台灣，期待在演唱會後緊接著於跨年舞台與歌迷相見。

談到新單曲〈晚成〉錄音當下的心情，李聖傑形容那是一段自我對話的過程，對於「晚成」究竟是一種選擇，還是一種狀態，李聖傑直言，「晚成」對他來說是一個狀態，而不是刻意追求的結果。他分享，其實不管處在人生的哪一個年齡，每個人都會因為不同的經歷，而產生對人生不一樣的領悟與體悟，這些累積都會影響一個人看待事情的角度與感受。也因此，真正決定人生狀態的，往往不是年紀本身，而是面對事情時所抱持的心態。

