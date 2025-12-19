李聖傑攻蛋倒數1週！霸氣放話「每秒都是驚喜」年過50吐內心疑惑

記者徐珮華／台北報導

李聖傑將於12月26、27日舉辦「One Day 直到那一天」台北小巨蛋演唱會，攻蛋倒數1週推出新歌〈晚成〉，作為送給歌迷的驚喜禮物。對於這次首次站上小巨蛋，他以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面，霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」

李聖傑攻蛋倒數1週。（圖／華納音樂提供）

李聖傑出道26年首度攻蛋，為此進行長達兩個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。此外，音樂編排、造型設計到舞台視覺也全都升級，要以巔峰狀態回應歌迷多年支持，強調這不只是唱歌，而是一場感動人心的旅程。

新歌〈晚成〉指人生歷經年少無知與各種衝擊後，終於完成屬於自己的事業或心願。李聖傑分享，這首歌的歌詞寫得非常有意思，尤其一句「不惑，真不惑嗎」讓他深有感觸，到了40歲，真的對人生的所有疑問都解開了嗎？這首由陳學聖作詞、蔡伯南作曲的新歌，正好是繼蔡伯南創作〈痴心絕對〉23年後的再次合作。

李聖傑推出新歌〈晚成〉。（圖／華納音樂提供）

李聖傑第一次聽到〈晚成〉demo時，發現這首歌和大家熟悉的情歌很不一樣，講述的是人生的過程與狀態，更走向內心，也更像是在敘述自己。他坦言演唱時不再只是技巧的展現，而是回到內心狀態的拿捏，或許仍保有一點幼稚，但整體心境是平穩而自在的，也希望用這樣的狀態去面對人生中的所有難關，相信只要心態是對的，很多事情自然會順利發生。

李聖傑直言「晚成」對他來說是一個狀態，而不是刻意追求的結果，真正決定人生狀態的，往往不是年紀本身，而是面對事情時所抱持的心態。因此「晚成」並不是一定要完成什麼具體成就，而是在經歷過人生起伏、挫折與歷練之後，能夠慢慢找到屬於自己的步調與位置，進入一種比較安定、比較清楚自己的狀態，這樣的狀態才是真正的「晚成」。

