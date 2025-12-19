李聖傑攻蛋前一周推單曲 放話「每一秒都是驚喜！」

「情歌之王」李聖傑推出新單曲〈晚成〉。（華納音樂提供）

「情歌之王」李聖傑將於12月26、27日舉辦「One Day 直到那一天」台北小巨蛋演唱會，提前一周，19日他推出單曲〈晚成〉當作送給粉絲的驚喜。出道多年的他終於將躍上台北小巨蛋舞台，他霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」

李聖傑終於將破蛋開唱，他投入密集排練長達兩個月，全力備戰萬人舞台。他從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。他也直言，這次演唱會在音樂與造型上都投入大量心力，「梭哈」全心準備不保留、不藏招，希望讓歌迷從開場一路到安可，都能感受到層層堆疊的驚喜與誠意。

除了演唱會本身，他也特別將跨年留在台灣，期待在演唱會後緊接著於跨年舞台與歌迷相見，用新歌與經典作品陪伴大家迎接嶄新的一年，作為送給歌迷的一份加碼心意。

談到單曲〈晚成〉，李聖傑分享，歌曲講述的是人生的過程與狀態，更走向內心，也更像是在敘述自己。也因此，如何把歌唱得成熟，唱得能夠承載歌詞裡的重量，成為詮釋時最重要的課題。他相信，只要心態是對的，很多事情自然會順利發生，該有的成就也會在適當的時候到來。

李聖傑認為，所謂的「晚成」，並不是一定要完成什麼具體的成就，而是在經歷過人生的起伏、挫折與歷練之後，能夠慢慢找到屬於自己的步調與位置。當一個人走過該走的路、承受過該承受的重量，才有可能進入一種比較安定、比較清楚自己的狀態，而這樣的狀態，才是真正的「晚成」。這樣的成熟，不是急著抵達終點，而是在過程中一步一步累積而來。

