李聖傑攻蛋慶功遇強震「忘記講到哪了」 鬆口回高雄開唱可能性

「情歌王子」李聖傑27日順利完成一連兩天的台北小巨蛋演唱會，會後慶功受訪時，除了談及終於結束人生首度攻蛋的心情外，也透露了之後回到家鄉高雄開唱的可能性。

李聖傑27日順利完成一連兩天的台北小巨蛋演唱會。（圖／記者 伍映澄 攝）

出道26年首度在台北小巨蛋開唱，李聖傑坦言，其實在準備時非常緊張，「但在上台那刻，我告訴自己說，只要去享受就好了，我是個喜歡唱歌的人，雖然要注意的事太多了，但在這刻我就心情放下。」

而他在首場演出中，看到滿場的歌迷，一度感動到足足兩分鐘說不出話來，李聖傑感性表示，「回想這26年很多的過程，不管事遇到的人或聽過的事，都有很多感觸，現在就會更自在看待這一切。」他坦言，這兩天在台上有不少想落淚的時刻，「像唱〈靠近〉、 〈擦肩而過〉、〈最美的遺憾〉，都有很多畫面閃過。 」但為了給歌迷最好的聲音狀態，努力將激動的情緒跳過。

兩場演出都唱好唱滿三小時，近30首歌曲，讓歌迷大呼過癮，李聖傑笑說，在首場完全是毫無保留「ALL IN」的狀態，到了第二天下午，對於自己聲音其實還有點顧慮，好在稍微休息下後，整個精神才又恢復。

李聖傑鬆口回家鄉高雄開唱的可能性。（圖／錞藝音樂 提供）

在結束台北場後，李聖傑巡演將前進到馬來西亞，被問到明年有沒有機會唱回高雄？他鬆口回應：「有這個想法，高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望最後能回到高雄，希望我們的show越來越精緻。」

值得一提是，在昨日受訪過程中突遇到7.0強震，訪問一度中斷，李聖傑也嚇得直喊：「我們感受到這震撼力，沒事沒事！會過的。」地震逐漸停止後，他還一度腦袋空白說：「我已經忘記講到哪裡。」也成了他人生首度攻蛋的小插曲。

李聖傑慶功受訪到一半突遇7.0強震。（圖／記者 伍映澄 攝）

