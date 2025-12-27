李聖傑攻蛋Day2！與曾國城合唱《你那麼愛她》 第10017次獻唱《痴心絕對》

李聖傑攻蛋之旅來到第二天，獻唱多首經典歌曲。（圖／TVBS）

歌手李聖傑首度攻蛋，在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，為歌迷帶來一場精彩的音樂盛宴。演唱會第二天，李聖傑不僅獻唱多首經典情歌，包括《手放開》、《你那麼愛她》及《痴心絕對》等，還特別準備全球首播的新歌，讓整場演出高潮迭起。

在這場演唱會中，李聖傑以情歌之王的姿態，一開場就以《塔圖》點燃全場氣氛。他表示，這首歌能讓大家面對自己的不勇敢，也希望面對未來的生活會越來越好。非常重視現場粉絲，因此將全球首播獻給在場所有人，展現他對歌迷的深厚情感。

曾國城現身李聖傑的演唱會，還驚喜獻唱《你那麼愛她》。（圖／TVBS）

當《手放開》的熟悉旋律響起，全場跟著大合唱，他的經典情歌不僅是他音樂生涯的代表作，更是許多人青春記憶中不可或缺的部分。演唱會的高潮之一是李聖傑演唱《你那麼愛她》時，不僅走下舞台與歌迷近距離互動，還邀請了曾國城一起合唱，為全場帶來最大驚喜。

而在演出尾聲，李聖傑獻唱了他的代表金曲《痴心絕對》，這也是他生涯中第10017次演唱這首歌。當他演唱時，同樣也是全場歌迷跟著一起合唱，見證這個音樂人生的重要時刻。這場小巨蛋演唱會不僅是李聖傑個人事業的新里程碑，也是他與歌迷共同譜寫的青春回憶，在歌聲中寫下屬於他們的動人篇章。

