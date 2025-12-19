李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜

「情歌之王」李聖傑將於12月26、27日站上台北小巨蛋，舉辦「One Day 直到那一天」演唱會。他霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜。」他提前回饋歌迷，於19日推出全新單曲〈晚成〉，作為送給粉絲的禮物。

李聖傑將首登小巨蛋，他投入長達2個月密集準備期，不僅嚴格控制飲食，更搭配心肺與重量訓練，全面調整體能狀態，只為在舞台上呈現最佳表現。他透露，這次在音樂編排與造型設計上都下足功夫，幾乎是「梭哈式」全力以赴，不保留、不藏招，希望讓歌迷從第一首歌一路到安可，都能感受到層層堆疊的誠意與驚喜。

除了演唱會，李聖傑也將跨年留在台灣，期待在演唱會後緊接著在跨年舞台與歌迷相見，用新歌與多首經典情歌陪大家迎接新年。談到新單曲，他分享對歌詞「不惑，真不惑嗎？」特別有感，認為「晚成」並非一定要完成具體成就，而是在歷經人生起伏、挫折與磨練後，慢慢找到屬於自己的節奏與位置。