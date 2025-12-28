李聖傑曝攻蛋第2晚後台內幕！鬆口唱返家鄉高雄「時間點」

李聖傑2場小巨蛋演唱會27日圓滿落幕。李鍾泉攝

「情歌王子」李聖傑昨（27日）順利完成一連兩天的小巨蛋演唱會，兩場演出皆唱滿3小時，讓現場歌迷直呼過癮。會後慶功受訪，他坦言首場演出幾乎「ALL IN」全力以赴，第2天開唱前一度對嗓音狀況感到擔心，所幸經過短暫休息後，精神與狀態逐漸回穩，最終順利完成演出。

出道26年首度攻上台北小巨蛋，李聖傑透露籌備過程其實相當緊張，「但一站上舞台，我就告訴自己，只要好好享受就好。我是喜歡唱歌的人，雖然要顧慮的事情很多，但那一刻，我選擇把心情放下。」他也提到，首日一出場看到滿場歌迷，內心一度感動得說不出話來、湧現許多感觸，如今完成攻蛋里程碑，能在的心境看待一路走來的高低起伏。

廣告 廣告

李聖傑2場小巨蛋演唱會27日圓滿落幕。李鍾泉攝

談及演出時的情緒，李聖傑表示，演唱〈靠近〉、〈擦肩而過〉、〈最美的遺憾〉等歌曲時，腦中不斷浮現過往畫面，讓他多次差點落淚，但為了維持最佳聲音狀態，仍努力壓下情緒，將最完整的演出呈現給歌迷。

台北2場結束後，李聖傑巡演將移師馬來西亞開唱。至於明年是否有機會唱回家鄉高雄？他鬆口表示確實已有構想，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望最後能回到高雄，也希望我們的演出能越來越精緻。」



回到原文

更多鏡報報導

好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會

阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展

五月天才剛唱完遇7級強震！阿信秒發文「1表情符號」報平安