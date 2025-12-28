李聖傑演唱會慶功遇地震！歌單藏洋蔥⋯他哽咽曝來不及說的話

李聖傑26、27日在登上台北小巨蛋開唱，最後一場結束在後台慶功，沒想到遭遇地震，現場活動一度暫停，成了意外插曲，之後他開玩笑說：「我已經忘了要講什麼了。」試圖緩和緊張氣氛，但也不忘強調「活在當下」的重要性。

等了這麼久登上小巨蛋，李聖傑坦言，真正站上舞台的那一刻，心情比想像中還要複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過。」回首這些年所經歷的人與事，都在那一瞬間湧上心頭，如今的他，選擇用更自在溫柔的方式看待一切，「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易。」

演出中，李聖傑不諱言幾度差點落淚，從〈靠近〉、〈擦肩而過〉、〈最美的遺憾〉，每一首歌曲都藏著滿滿情緒，「真的很多畫面一閃而過就想哭」，但他強制把情緒收住，只為留下最好的聲音給觀眾。

李聖傑首度在小巨蛋開個唱。（圖／小娛樂）

這份情感，也延伸到對已故音樂人屠穎老師的思念，李聖傑哽咽透露，這正是他在開場頭三首特別安排歌曲〈位置〉的原因，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」過去深刻的音樂交流，如今成了心中最深的感謝，他也希望能用音樂，向老師道出一些來不及說出口的話。

接下來李聖傑將前往馬來西亞巡演，而身為高雄人的他也沒忘記家鄉，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導