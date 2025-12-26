李聖傑演唱會超大咖嘉賓現身！音樂上的重要貴人 從出道認識到現在

記者鄭尹翔／台北報導

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，終於迎來人生首度台北小巨蛋演唱會《One Day 直到那一天》，12月27日場次門票一開賣即秒殺完售，隨後宣布於12月26日加場，再度瞬間售罄，兩場共吸引近2萬名歌迷進場朝聖。等待26年才站上小巨蛋舞台，李聖傑這一晚沒有選擇炫技鋪陳，而是用一首首陪伴無數人成長的情歌，完成一場屬於自己、也屬於歌迷的深情告白。

李聖傑在台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李聖傑在台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李聖傑在台北小巨蛋開唱。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此次演唱會舞台別具巧思，S 型延伸舞台更被李聖傑親自取名為「Sam」，正是他的英文名字。他笑說，這樣的設計就像被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從回憶、初心一路唱到現在，曲目宛如人生章節般展開。中段時，李聖傑特別演唱由屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，語氣溫柔卻情感濃烈。他感性表示，非常感謝老師把這首歌編得如此有電影感，「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡。」這一刻也讓現場不少歌迷紅了眼眶。

談到音樂路上的重要貴人，李聖傑也提及鮑比達老師，直言對方是自己第一張專輯的製作人，更是「神級般的亞洲音樂教父」。從出道一路走來，這份深厚情誼始終不變，因此這次邀請鮑比達老師擔任演唱會固定嘉賓，演繹神曲《新不了情》等歌曲，對他而言意義非凡，也象徵對音樂初心的回望。

回到主場台北站，李聖傑更忍不住向歌迷告白，「你們真的太厲害了！」他也透露得知有不少海外歌迷特地飛來，包括星馬、香港、美國等地，讓這場小巨蛋不只是主場演出，更像是一場跨越地域的溫暖聚會。

演唱會後段，他也分享與英文歌之間的回憶，特別選唱〈Last Christmas〉，因為聖誕節正好落在小巨蛋演唱會前一天，且跟李聖傑名字的「聖」相映成趣，他笑說：「現在不唱，更待何時？」熟悉旋律一響，全場瞬間回到共同的青春記憶

