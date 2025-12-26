李聖傑熬26年首攻蛋噴淚 1個音被刁2周害音樂教父「快破產」

李聖傑（右）邀音樂路上的貴人鮑比達一起表演。



「情歌之王」李聖傑（Sam）出道26年，今晚（12╱26）首攻台北小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，看著滿場粉絲，他眼眶含淚久久不語，他感性表示：「我準備了很久，希望用我的音樂感動大家，還有我的聲音、還有我的胸肌，我練2個月了，希望待會有機會。」讓上萬名觀眾嗨翻。

演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從回憶、初心一路唱到現在，曲目宛如人生章節般展開，李聖傑感動表示：「走了26年，我走到了小巨蛋，今天我是來享受我自己跟你們，謝謝你們。」聽到台下鼓譟「早就要開了」，他笑回：「我也很想。」

首攻小巨蛋，李聖傑感謝現場所有粉絲，「這個26年，我都不知道應該怎麼開場，但是我想用我的聲音、用我每個字、每1句告訴大家我準備了很久」。他特別提到台下有來自世界各地的朋友，「我要先謝謝現場在地的朋友，謝謝你們把小巨蛋每1個位子都坐滿，今天除了我的鐵粉們全數到位，還有一些我的藝人朋友們」。並一一介紹台下的王治平、王海輪、周定緯、盧學叡和很神祕的壞特？te，「接下來的每一刻請大家帶著我的音樂一起走過過去、現在、未來」。

李聖傑出道26年首攻台北小巨蛋。錞藝音樂提供

談到音樂路上的重要貴人，李聖傑特別介紹鮑比達老師，「他在亞洲音樂界算是教父，他是我第1位音樂啟蒙製作人」。鮑比達則說：「我今天真的很感動，25年前Sam是我的學生，25年後我是他的嘉賓，我為你快樂。」

談及師徒情緣，李聖傑透露1997年簽給鮑比達，「我花2年時間跟他學習，很像現在的韓國練習生，我那時候學了2年，每天被他罵」。今2人合作第1首歌〈心口〉，鮑比達說重提往事：「這首真的印象深刻，因為第1個音，2個禮拜我快破產了，錄音室很貴，但是我們有最重要的今天。」

接著李聖傑追問：「老師，26年之後第1個音有沒有唱準？有嗎？」但鮑比達則笑而不答，讓他苦笑：「不說的意思是？」但也說：「〈心口〉26年前我唱的時候，前2句我唱2個禮拜，鮑老師過不了關，因為他對音樂非常嚴格，讓我對音樂有很深刻的了解。」師徒同台對他而言意義非凡，也象徵對音樂初心的回望。

