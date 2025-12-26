李聖傑熬26年首攻蛋! 經典歌曲連發 最大貴人驚喜登台

財經中心／葉為襄、李澤民、SNG 台北報導

情歌王子李聖傑出道26年，首度唱進台北小巨蛋，一連兩天舉辦Oneday直到那一天演唱會，第一場一開賣就秒殺，還宣布加場，一共吸引將近2萬名的歌迷到場朝聖，他以華麗男高音裝扮帥氣登台，接連帶來塔圖、光年等等的經典歌曲，李聖傑感性喊話說，走了26年終於走到了小巨蛋。

歌手李聖傑：「直到那一天，你會發現。」身穿一襲華麗男高音裝扮，李聖傑等了26年終於唱進台北小巨蛋。

歌手李聖傑"塔圖"：「Babyyou'remytattoo，怎麼樣也不認輸，Babyyou'remytattoo，忍著痛也是幸福，歌手李聖傑，走了26年，歌手李聖傑，我走到了，歌手李聖傑，走到了小巨蛋跟大家，歌手李聖傑，就在這裡。」耶誕節隔天，情歌王子李聖傑出道以來首度攻蛋，第一場開賣秒殺，還宣布加場，兩天吸引將近2萬名粉絲到場，歌迷們聽得如癡如醉。歌手李聖傑"新不了情"：「愛你怎麼能了，今夜的你應該明膫，緣難了。」請來音樂路上的啟蒙恩師，鮑比達，超大咖嘉賓現身炒熱氣氛，李聖傑深情獻唱一首首陪伴無數歌迷長大的歌曲。

歌手李聖傑"光年"：「愛你穿越幾千個光年，一直到每個世紀末終點。」投入大量心力、編曲設計到舞台安排都給資深歌迷們大驚喜，S型的伸展舞台來自李聖傑的英文名字SAM，展現滿滿誠意，就是要留給歌迷一個難忘回憶。





