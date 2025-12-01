李聖傑登花蓮跨年！台東跨年張惠妹、A-Lin、玖壹壹、范曉萱齊聚！2026跨年東部卡司、跨年煙火、時間地點、轉播資訊懶人包！
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司， 花蓮跨年「太平洋觀光節」首波卡司邀請李聖傑、VERA登台，並施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效！台東跨年請到張惠妹登台，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數！此外離島的金門和馬祖也有精心安排的跨年晚會，相關跨年資訊陸續公布中，一起來期待還會有哪些藝人在東部陪大家一起跨年吧！
2026台東跨年｜「東！帶我走」2026台東跨年晚會
2025-2026台東跨年超狂卡司公開！張惠妹今年站上台東跨年舞台，由她登高一呼號召了10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！
時間：2025/12/31（三）18:00～01:00
地點：台東市國際地標
演出藝人：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：待公布
(2) 直播平台：待公布
👉張惠妹宣布台東唱跨年「這次該回家唱歌了」 領軍10組歌手一起倒數迎曙光
2026花蓮跨年｜花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，將於12/31晚上8點在花蓮市東大門廣場登場。首波卡司包括情歌天王李聖傑與超人氣男團VERA，現場還將施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，打造震撼的跨年夜。
👉花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 首波卡司曝光
時間：2025/12/31（三）20:00
地點：花蓮市東大門廣場
直播 / 轉播：待公布
演出藝人：李聖傑、VERA
官網：花蓮縣政府
▌離島跨年
2026馬祖跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
直播 / 轉播：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
2026金門跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
直播 / 轉播：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
其他人也在看
高雄跨年青春世代集結！鼓鼓攜源少年同台 陳忻玥嗨喊海豚音回歸
2026 高雄跨年「雄嗨趴」今年以青春世代為主軸，卡司陣容少年感爆棚，從出道 16 年的全能唱跳歌手「鼓鼓」呂思緯，到人氣男團 AcQUA 源少年、新生代「天使系男聲」洪暐哲、「爆發力女聲」陳忻玥，以及創作女聲 Angie 安吉，再加上台鋼雄鷹 Wing Stars啦啦隊，將在夢時代用滿滿青春能量陪自由時報 ・ 1 小時前
台東被阿妹粉轟炸！跨年機位全清空 台鐵成唯一生路「這族群」可提前搶
台東跨年因天后「阿妹（張惠妹）」五年後重返台東開唱，帶起爆量旅遊需求。旅宿、機位被秒殺後，如今所有粉絲的希望，全壓在「跨年火車票」上。台鐵證實將於12月01日凌晨開放預購，部分族群可提前搶票，讓許多妹迷急敲鬧鐘準備開戰。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今年「跨年卡司」最強不是台北？一票人點名它：3大鐵肺歌后有夠嗨
鄰近年末，各縣市跨年晚會海報紛紛出爐，許多民眾也開始規劃自己想要參加的跨年晚會，或是準備透過電視、網路收看節目。一位女子近日列出各縣市跨年晚會演出名單，好奇「今年跨年卡司誰最強？」，貼文曝光後引發熱議，其中最多人點名的就是台東，集結「A-Lin」黃麗玲、戴愛玲、「阿妹」張惠妹，再加上炒熱氣氛的玖壹壹和其他實力派歌手，卡司陣容太強大，注定成為跨年焦點。中時新聞網 ・ 17 小時前
2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 12/31開唱
李聖傑、VERA登台 16吋高空煙火點亮花蓮夜空 【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025-2026花蓮太平洋觀台灣好報 ・ 1 天前
花蓮跨年卡司曝光 「情歌天王」李聖傑壓軸預告驚喜彩蛋
「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱！今年祭出獨家重磅卡司，將由情歌天王李聖傑壓軸獻聲，而男團Vera也將歡聚花蓮跨年舞台帶來精彩唱跳；對於這次跨年演出，李聖傑搶先預告：「在小巨蛋演唱會後第一場的大型活動就獻給花蓮，希望在這一場的花蓮演出，能夠把自己更多的新歌唱給所有的花蓮的朋友聽。」鏡報 ・ 1 天前
台積2奈米營收將飆升
台積電3奈米先進製程、CoWoS產能供不應求！繼摩根士丹利、摩根大通證券相繼預期台積電進一步擴產後，瑞銀證券點出，2奈米製程占台積電營收比重將開始攀高，至2028年，伺服器需求占2奈米製程需求比重將高達44％，高於智慧機與平板的39％，維持1,800元的高水準股價預期。工商時報 ・ 9 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 16 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 2 小時前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 13 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 16 小時前