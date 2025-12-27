李聖傑等26年圓夢 小巨蛋萬人齊唱〈癡心絕對〉第10017次的感動
「情歌之王」李聖傑今（27日）在台北小巨蛋舉辦第二場《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會，他展現驚人嗓音，接連獻唱〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈最美的遺憾〉等經典「李式情歌」，現場宛如萬人大型 KTV，歌迷在歌聲中回味各自的青春與心碎。李聖傑坦言為了首次小巨蛋個唱，特別閉關特訓兩個月，苦練體能與唱功，在台上感性直呼：「過程真的很痛苦，但看到大家都在，這一切都很值得。
李聖傑出道 26 年，終於在12月 26、27日寫下音樂生涯新篇章，一連兩天站上台北小巨蛋舉辦個唱。今進入演出尾聲時，李聖傑驚喜揭曉備受矚目的「數字彩蛋」。他笑稱，為了這次小巨蛋演唱會，特別重新計算招牌神曲〈癡心絕對〉的演唱次數，並在台上親自官宣。
李聖傑透露：「昨晚是第10016次，今晚則是第10017次！」隨著音樂響起，萬人齊聲合唱的磅礴聲量震動小巨蛋。這首唱了萬次的經典，不僅象徵李聖傑歌唱生涯的厚度，更在第10017次的交響中，與歌迷共同完成了最珍貴的一夜。
