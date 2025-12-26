李聖傑等26年終於攻蛋！ 感動到看著台下近2分鐘才說話

李聖傑出道26年，終於在12月26、27日站上台北小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，兩天兩萬張門票全數完售。他唱完〈位置〉之後，看著台下滿場觀眾，將近兩分鐘講不出一句話，先跟台下揮手、比愛心打招呼，接著才緩緩的說「走了26年，我走到了，終於走到小巨蛋，謝謝你們等我26年，我都不知道該用什麼開場，想用我的聲音，每字、每句告訴大家我準備很久了」，也透露自己進健身房練了兩個月的胸肌，笑說「希望待會有機會（脫掉）」。

談到音樂路上的重要貴人，李聖傑也提及鮑比達老師，直言對方是自己第一張專輯的製作人，更是「神級般的亞洲音樂教父」。從出道一路走來，這份深厚情誼始終不變，因此這次邀請鮑比達老師擔任演唱會固定嘉賓，演繹神曲《新不了情》等歌曲，對他而言意義非凡，也象徵對音樂初心的回望。

演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從回憶、初心一路唱到現在，曲目宛如人生章節般展開。中段時，李聖傑特別演唱由屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，語氣溫柔卻情感濃烈。他感性表示，非常感謝老師把這首歌編得如此有電影感，「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡。」這一刻也讓現場不少歌迷紅了眼眶。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導