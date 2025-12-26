李聖傑等26年首攻蛋 致敬已逝音樂人：他會聽見的

李聖傑今（26）日在台北小巨蛋開唱。（圖／東森娛樂）





歌手李聖傑今（26）日登上台北小巨蛋，舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，萬名歌迷齊聚，他也以〈關於你的歌〉、〈聽我愛你〉等多首情歌揭開序幕，讓粉絲們聽得如癡如醉，而在唱到〈擦肩而過〉他也提到已逝音樂人屠穎。

李聖傑將〈擦肩而過〉獻給已逝音樂人屠穎。（圖／東森娛樂）

李聖傑將〈擦肩而過〉獻給已逝音樂人屠穎。（圖／東森娛樂）

此次演唱會舞台別具巧思，S 型延伸舞台更被李聖傑親自取名為「Sam」，正是他的英文名字。他笑說，這樣的設計就像被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

廣告 廣告

李聖傑唱完〈擦肩而過〉，「這首歌要獻給屠穎老師，這個編曲是他完成的。」當年他在屠穎家聽到〈擦肩而過〉的編曲，就像一部電影一樣，「沒想到在26年後我有機會站在小巨蛋舞台，我相信他會聽見的，謝謝屠穎老師。」

演唱會後段，他也分享與英文歌之間的回憶，特別選唱〈Last Christmas〉，因為聖誕節正好落在小巨蛋演唱會前一天，且跟李聖傑名字的「聖」相映成趣，他笑說：「李聖傑陪你過聖誕節」熟悉旋律一響，全場瞬間回到共同的青春記憶。



【更多東森娛樂報導】

●街頭纏綿夏宇禾被拍！李聖傑親曝關係現況 揭擇偶條件

●花蓮跨年卡司出爐！李聖傑壓軸獻聲 睽違10年再訪

●李聖傑小巨蛋倒數開唱！放話「每秒都是驚喜」搶先公開喜訊

