李聖傑自爆遭大咖教父痛罵 恩師反擊差點被搞到破產

情歌天王李聖傑出道26年今晚終於攻蛋。(記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑出道26年今晚終於攻蛋，他力邀大咖音樂人鮑比達擔任嘉賓助陣，來李聖傑出道前就是鮑比達的學生，他形容當年就像是練習生，每天都被老師嚴格訓練，「我跟他學了兩年 ，每天被他罵。」

李聖傑邀大咖音樂人鮑比達(左)擔任嘉賓助陣。(記者王文麟攝)

李聖傑今、明兩天在小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，搖滾區打造S型延伸舞台，呼應他的英文名字「Sam」。他感性形容，這樣的設計就像是被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

廣告 廣告

李聖傑首度攻蛋難掩激動情緒。(記者王文麟攝)

對於首度攻蛋，李聖傑難掩激動情緒，開場向歌迷打招呼卡關兩分鐘，完全說不出話，最後感動說：「26年我走到了(指小巨蛋)，謝謝你們把小巨蛋每一個位置都坐滿。」忍不著自虧：「早就要開了是不是？我也很想 。」

李聖傑與鮑比達共同演繹夯曲《新不了情》，還有當年合作的第一首歌《心口》。(記者王文麟攝)

李聖傑特別邀請歌唱之路的啟蒙老師鮑比達擔任嘉賓，除了演繹夯曲《新不了情》，還有當年合作的第一首歌《心口》。鮑比達聽了則幽默爆料，因為錄音室很貴，李聖傑差點唱到他要「破產」，更不忘誇讚愛徒現在的好成績，「我今天真的很感動，25年前Sam是我的學生，今天25年後，我是他的嘉賓。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光

過氣了？李敏鎬朴敘俊新劇慘敗 韓媒狠酸收視跳票

