李聖傑自爆頂40度高溫練球 全身2度灼傷急送醫：非常瘋狂

歌手李聖傑去年底才完成出道以來的首次小巨蛋演唱會，7日推出微專輯《FACE III 未來》的抒情神曲〈不勇敢〉MV。他也分享過往打網球的瘋狂經歷，透露自己曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是二度灼傷」，還因此進了醫院。

李聖傑7日推出微專輯《FACE III 未來》的抒情神曲〈不勇敢〉MV。（圖／ 華納音樂 提供）

〈不勇敢〉MV劇情結合李聖傑過往的網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事。找來新生代演員黃冠智、王碩瀚及新人陳孟琪共同演出。李聖傑提到，自己過往也有過「不勇敢」的回憶，他分享當年身為網球選手，征戰各大比賽時，總不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候呢，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了。」

回憶當初練球情景，李聖傑笑稱自己「非常瘋狂」，這次MV中黃冠智、王碩瀚練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球，而他自己則曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是二度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

李聖傑自爆曾在近40度的高溫下瘋狂練球，導致全身二度灼傷。（圖／ 華納音樂 提供）

李聖傑在MV中與三位新生代演員合作，他稱讚黃冠智、王碩瀚都是真正會打網球的好演員，陳孟琪的表演也很出色，但可惜這次沒機會與演員們多互動。「雖然這次沒有與大家互相切磋球技，但未來我希望有機會一起打網球哦」。

才剛迎接2026年到來，李聖傑被問到新年新希望，是否有望前往台灣各大城市舉辦演唱會，甚至是征服大巨蛋？李聖傑開心表示：「新年當然希望在未來的演唱會越辦越大，當然希望累積更多的歌迷，有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的一年期待的。」

