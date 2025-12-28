李聖傑訪問一半「地震來了」 小巨蛋晃到出聲...胡瓜錄影避難

歌手李聖傑在台北小巨蛋舉行演唱會後的慶功記者會上，遭遇了一場突如其來的強震，使得建築結構晃動出聲，導致他一度忘記自己要講什麼。同時，胡瓜、陳亞蘭等藝人也在錄製節目時遇到地震，緊急避難的過程被節目組記錄下來並分享至社群平台。所幸儘管藝人們受到驚嚇，但都能臨危不亂，最終平安度過這次地震事件。

李聖傑演唱會慶功宴中途遇到地震。（圖／黃城碩攝）

李聖傑在小巨蛋完成第二場演出後，正進行慶功記者會時，27日深夜突然發生大地震。當時台北小巨蛋的建築結構明顯晃動並發出聲響，電梯纜線也像彈簧般搖晃不止。地震持續了10多秒，李聖傑雖然保持鎮定，但他表示已經忘記自己講到哪裡了。

李聖傑小巨蛋連唱兩天圓滿落幕。（圖／黃城碩攝）

這場演唱會是李聖傑首次攻上小巨蛋的演出，他精心設計了S型延伸舞台，並安排了走下台與粉絲互動的環節。整場演出長達三小時，李聖傑演唱了多首經典曲目，包括《你那麼愛她》和《痴心絕對》等，為粉絲帶來完整而精彩的表演體驗。

陳亞蘭與胡瓜錄影遇到地震。（圖／翻攝自週末最強大臉書）

與此同時，在另一個攝影棚內，胡瓜、陳亞蘭、楊繡惠等人正準備錄製節目時也遇到了這場地震。由於現場懸掛著許多吊燈，所有藝人立即往後撤離避難。雖然大家都感到非常驚恐，但都保持了冷靜，沒有造成混亂。

節目組在事後將藝人們避難的畫面上傳到社群平台，顯示出大家雖然飽受驚嚇，但都能夠臨危不亂地應對。所幸這次地震事件最終平安收場，沒有造成任何人員傷亡。

