李聖傑讚嘆花蓮之美！跨年暖唱「幫助辛苦的朋友」

【緯來新聞網】「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱，今年卡司有李聖傑壓軸獻聲，男團「Vera」也將歡聚帶來精彩唱跳。花蓮受風災影響辛苦，李聖傑說：「我希望用音樂能夠帶給大家更多的力量，幫助一些受風災影響非常辛苦的一些花蓮朋友，希望音樂能夠感動大家、創造一些力量。」

李聖傑將用歌聲溫暖花蓮鄉親。（圖／花蓮縣政府提供）

談起到花蓮旅行的美好感受，李聖傑稱讚：「記得上一次到花蓮應該是已經是將近10年前，是自己開車的小旅行，感受最深的就是自然的美景，那種鬼斧神工、很壯闊的天然地形，是地球給台灣最棒的寶藏就在花蓮，那時候印象很深刻。而我自己最愛的花蓮美食就是扁食。」



Vera成員蔡朕為花蓮當地人，推薦粉絲們來家鄉旅行：「畢竟我是一個花蓮人，所以我非常推薦花蓮這個城市，可以讓人放鬆心情也有許多地方是大城市看不到的像是很遼闊的海跟讓人驚嘆的山景，一定要去的就是東大門夜市。」

Vera期待新年有新成長。（圖／花蓮縣政府提供）

回首2025的體悟，Nelson表示：「今年對於我自己的話當然是開始接觸戲劇，對於團體的話是適應成員的暫休，並且帶著他們的能量繼續照亮喜歡我們音樂的人。」蔡朕則認為：「今年是挑戰很多新事物的一年，也有嘗試了許多沒嘗試過的東西，覺得自己又往前了一步，希望VERA可以越來越厲害。」



藍弟認為今年內心強化變得更穩固，慢慢找到自己是誰，並且也在很多新事件上學習到不同的應對方式；孟維立下目標，希望2026年可以把每一件事都做得更確實，讓自己的狀態更好更完整。

