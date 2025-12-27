李聖傑邀曾國城飆高音 「濃痰、狂咳」丁曉雯給滿分

李聖傑27日「One Day 直到那一天」演唱會迎來最終場。（錞藝音樂提供）

「情歌之王」李聖傑出道26年，舉辦人生首次攻蛋演唱會「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會台北場，27日迎來首登台北小巨蛋的最終場。連續兩天，共吸2萬名粉絲一同見證他的圓夢時刻。

李聖傑連續獻唱金曲〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈你們要快樂〉、〈眼底星空〉等，帶動全場大合唱，湧起滿滿的回憶殺。Encore 段落再度掀起全場高潮，被問到生涯金曲〈癡心絕對〉究竟唱了多少次，李聖傑坦言，其實自己已經有一陣子不再輕易演唱這首歌，「但在小巨蛋，當然一定要萬人大合唱才過癮。」他在台上細細回想後親自揭曉答案，笑說首場 Day 1 演出時，〈癡心絕對〉正好是他人生中的第 10016 次演唱，而今晚 Day 2 再度唱起，則正式來到第 10017 次。

演唱會尾聲，李聖傑唱到〈你那麼愛他〉時，突然把麥克風交給台下的曾國城，重感冒的曾國城用沙啞帶有痰的聲音努力飆高音，邊唱邊咳嗽，讓一旁的炎亞綸忍不住笑出來，成為演唱會意外趣事。不僅如此，資深音樂人丁曉雯被問到點評時，她以不失禮的點評誇說：「曾國城在重感冒的情況下，最後2個字還表現得這麼好。」李聖傑要她從0到10分評比，丁曉雯笑說：「最後2個字，他唱得100分。」給足曾國城面子。

