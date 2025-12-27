李聖傑開唱day2！38公斤韓國女嘉賓激似郭碧婷 曖昧互動曝光

【緯來新聞網】「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年首次在台北小巨蛋開唱，今晚（27日）舉辦《One Day 直到那一天》台北站尾場，特地請到韓國漂亮女高音李妍智跨界合作，仔細一看貌似女星郭碧婷，李聖傑透露對方雖然僅有38公斤，但是實力驚人，平時更會在紐約百老匯演出，「希望我的音樂能跟歌劇繼續跨界結合」。

李妍智（左）伸手替李聖傑摘下面具。（圖／記者陳明中攝）

52歲李聖傑以多首經典情歌揭開序幕，其中最驚喜是在小巨蛋「打網球」，當演唱到〈就是現在〉，站在S形狀延伸舞台，原本與啦啦隊舞者一同跳舞，突然拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍，特別準備數十顆簽名球，把球打去給歌迷，展現專業技巧，遠到能打到包廂區以及三樓，非常厲害。



在演唱〈FACE〉時，舞台上方懸掛一座巨大會噴射光芒的面具，李聖傑戴上特製面具從台下升起，隨著歌曲推進，女高音歌手李妍智登場與他合唱，最後親密伸手替他摘下面具。兩人認識約6年，李聖傑透露當時希望Indie Rock曲風中加入歌劇元素，因此邀請她合作，認識之後一拍即合，兩場小巨蛋演出都找李妍智合唱。

李聖傑很愛飆高音。（圖／記者陳明中攝）

演唱會中段，李聖傑每首經典情歌都沒漏掉，從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉、〈你們要快樂〉、〈靠近〉再接續〈眼底星空〉、〈擦肩而過〉與〈最美的遺憾〉，首首都是讓萬人全場大合唱。而今晚演出，藝人炎亞綸、陳庭妮、謝佳見、倪子鈞、品冠、戴愛玲、曾國城、吳建恆、米可白和男友孫綻等人都在台下欣賞。

李聖傑（右）邀請韓國女高音李妍智跨界合作。（圖／記者陳明中攝）

