李聖傑靠〈癡心絕對〉賺多少？演唱會公布驚人數字 一度不想再唱這首

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，終於在12月26、27日站上台北小巨蛋，舉辦《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會台北站，完成歌迷與他共同等待多年的夢想。演唱會第二天氣氛持續沸騰，萬人齊聚見證他音樂生涯最重要的里程碑。

演唱會尾聲，李聖傑拋出超級彩蛋，主動聊起招牌金曲〈癡心絕對〉。他在台上笑說，其實自己早已數不清唱過多少次，但為了這次小巨蛋演唱會，特別回頭仔細計算。他親自揭曉答案：「昨天第一場是第10016次，今晚是第10017次。」話一說完，全場瞬間爆出震耳欲聾的歡呼聲，萬人齊聲合唱的畫面成為全場最感動時刻。

從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉到〈最美的遺憾〉，李聖傑一連串經典情歌掀起全場大合唱，唱盡愛情裡的心碎、放手與祝福，也讓歌迷回顧自己的人生片段。〈癡心絕對〉再次在小巨蛋被唱到第10017次，不只是數字的累積，更象徵這首歌陪伴無數人走過青春與成長。

李聖傑也在台上坦言，為了這次演唱會閉關訓練近兩個月，不只練唱，也勤練體能，「真的很痛苦，但很值得。」他感性表示，能在小巨蛋與歌迷一起完成這個重要時刻，是他歌唱生涯中最珍貴的一晚。

