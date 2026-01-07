李聖傑頂40度高溫狂練球 「二度灼傷」緊急送醫

李聖傑新年送驚喜，全新抒情主打〈不勇敢〉 MV上線。（圖／華納音樂提供）





「華語霸榜唱將」李聖傑持續寫下樂壇新紀錄，去年底在12月26、27日小巨蛋演唱會兩場皆秒殺完美落幕之後。新年又有新驚喜，推出微專輯《FACE III 未來》的抒情神曲〈不勇敢〉MV，此次更結合他過往的網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事。

李聖傑身為網球選手，昔日比賽竟在關鍵時刻輸球。（圖／華納音樂提供）

〈不勇敢〉高唱「是我不該不勇敢」「愛著你就算不是我也不遺憾」，再度唱出情歌糾結、遺憾的苦楚，MV找來新生代演員「金鐘獎得主」黃冠智、「BL劇男神」王碩瀚以及張鈞甯力捧年度新人陳孟琪共同演出，場面唯美又浪漫。李聖傑更吐露過往練網球時，確實也像男女主角一樣，在網球與談感情之間有過遺憾，但他面對過往已釋然，率性回應「每一個遺憾都是造就你接下來最棒的經驗值」。

李聖傑提到自己當然也有過「不勇敢」的回憶，他分享自己當年身為網球選手，征戰各大比賽時，總不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候呢，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」，也讓他覺得當下真的不夠沉著。不過他對網球的熱愛，如同他對音樂的執著，多年以來始終如一，也說迄今打網球已經不只是運動，面對各種比賽的突發狀況，其實每次都是很大的挑戰，等於像是訓練自己的心智一樣。

李聖傑自爆曾在近40度高溫狂練球，竟然「二度灼傷」送醫治療。（圖／華納音樂提供）

回憶當初練球情景，李聖傑笑稱自己「非常瘋狂」，這次MV中的黃冠智、王碩瀚練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球，而他自己則曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

但是否也有遇到像是主角一般，面對感情、網球之間的抉擇，李聖傑則坦率表示：「這都是人生常態啊，不管是情感感情呢，我覺得每個人都有啊，我自己當然也有經歷過一樣的遺憾喔。」不過李聖傑覺得雖然有遺憾，但只要相信當下直覺就好，也會讓自己培養更多經驗值，「無論如何，這都會是人生必經的過程，都成為了人生的養分」。

李聖傑在MV中與三位新生代演員合作，像是金鐘獎最佳男配角黃冠智、BL劇男神王碩瀚以及張鈞甯力推新人陳孟琪，他稱讚黃冠智、王碩瀚都是真正會打網球的好演員，陳孟琪的表演也很出色，但可惜這次沒機會與演員們多互動。「雖然這次沒有與大家互相切磋球技，但未來我希望有機會一起打網球哦」。



