李聖傑頂40度高溫練球 「二度灼傷」送醫治療

李聖傑推出新歌〈不勇敢〉，高唱「是我不該不勇敢」「愛著你就算不是我也不遺憾」。（圖／華納音樂提供）

李聖傑推出新歌〈不勇敢〉，高唱「是我不該不勇敢」「愛著你就算不是我也不遺憾」，再度唱出情歌糾結、遺憾的苦楚，MV結合他過往的網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事，並找來新生代演員「金鐘獎得主」黃冠智、「BL劇男神」王碩瀚以及張鈞甯力捧年度新人陳孟琪共同演出。

李聖傑提到自己也有過「不勇敢」的回憶，分享當年身為網球選手，征戰各大比賽時，總不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候呢，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」，也讓他覺得當下真的不夠沉著。他也透露曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

李聖傑去年兩場小巨蛋演唱會獲得歌迷熱烈捧場，接下來他也將前往馬來西亞等地展開海外巡迴演唱。李聖傑開心表示：「新年當然希望在未來的演唱會越辦越大，當然希望累積更多的歌迷，有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的一年期待的。」

