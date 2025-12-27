李聖傑首唱小巨蛋才落幕！慶功宴遇7.0地震 現場狂搖嚇傻訪問中斷

【緯來新聞網】李聖傑出道26年首次在台北小巨蛋開唱，今晚（27日）舉辦《One Day 直到那一天》台北站尾場，會後進行慶功宴的訪問，恰巧遇到全台有感的芮氏規模7.0地震，台北則是4級震度，李聖傑也嚇到：「還好活在當下，我感受到這個震撼力，還在搖、還在搖，沒事沒事，我已經忘記講到哪。」

李聖傑訪到一半遇到地震。（圖／記者陳明中攝）

李聖傑終於開演唱會，不少藝人好友到場觀賞，曾國城包得緊緊，毛帽、口罩、厚外套樣樣具備，還差點認不出是誰，後來在介紹觀賞嘉賓時，曾國城突然被cue，透露自己重感冒，但在李聖傑的熱情邀約，開金口現唱〈你那麼愛她〉，明顯唱得吃力、甚至狂咳嗽到趴在欄杆上，一旁的炎亞綸笑到發出聲音，但幫忙拍背。

廣告 廣告

曾國城（左）抱病獻唱，炎亞綸在旁一直笑。（圖／記者陳明中攝）

李聖傑隔空對著曾國城喊話：「要不要挑戰一下，你趕快唱完，我要請丁曉雯評分。」這時戴著口罩的曾國城招認自己重感冒開始求饒，李聖傑聽了則說：「如果他感冒還能唱得好，那就厲害了。」丁曉雯講評時客套說：「在重感冒的狀況下，還可以把最後兩個字表現得這麼好。」誇讚最後兩個字就是100分。



在安可橋段，李聖傑演唱金曲〈癡心絕對〉「但在小巨蛋，當然一定要萬人大合唱才過癮」，而今晚正式唱到第10017次，歌迷們也相當感動，最後以〈The Future I See〉做結尾，順利完成這兩天的演出。

李聖傑演唱會順利落幕。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

《排球少年！！》陪你過假日！雙語輸出連播4季重現日向翔陽英姿

南韓女星Nana宣布除掉全身刺青 僅留「這串數字」原因曝光