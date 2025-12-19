李聖傑首攻蛋 開唱前送驚喜

李聖傑攻蛋進入倒數，昨推出全新單曲〈晚成〉。

記者戴淑芳∕台北報導

李聖傑19日推出全新單曲〈晚成〉，作為即將登上台北小巨蛋開唱前送給歌迷的一份驚喜禮物。遠傳總經理井琪送網球拍應援，祝他揮出滿滿音樂能量。

李聖傑即將於12月26日與27日，一連兩天登上台北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》，隨著演出進入最後倒數，李聖傑持續投入密集排練，全力備戰萬人舞台。

攻蛋進入倒數，李聖傑透露，已進行長達兩個月的密集身體管理，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。這次演唱會在音樂與造型上都投入大量心力，整體編曲設計與舞台安排都與以往不同，希望讓歌迷從開場一路到安可，都能感受到層層堆疊的驚喜與誠意。