李聖傑首登小巨蛋開唱 遭恩師大爆料

出道26年的李聖傑，首登小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會。

出道26年的李聖傑，今（26日）晚終於首度登上小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，一路走來並不容易，他說：「我都不知道該怎麼開場，我想用我的聲音，每一字、每一句，告訴大家我準備了很久，希望用我的音樂、聲音來感動大家。」

這一晚，李聖傑沒有選擇炫技鋪陳，而是用一首首金曲如〈塔圖〉〈光年〉及〈位置〉等，完成一場屬於自己、也屬於歌迷的深情告白。而演唱會舞台設計成S型延伸舞台，更被李聖傑親自取名為「Sam」，正是他的英文名字，他說：「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了近距離對話的溫度。

李聖傑沒有選擇炫技鋪陳，而是演唱一首首金曲，回饋歌迷。

演唱會一開場，李聖傑從回憶、初心，一路唱到現在，曲目宛如人生章節般展開，中段時，李聖傑特別演唱由屠穎老師編曲的〈擦肩而過〉，他感性感謝屠穎老師的編曲，並說著：「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡。」

李聖傑特別演唱〈擦肩而過〉，感性感謝屠穎老師的編曲。

談到音樂路上的重要貴人，李聖傑也提及鮑比達老師，因對方是他第一張專輯的製作人，師徒倆今攜手合作當年的歌曲〈心口〉，李聖傑笑曝1997年簽給鮑比達後，花了2年學習，就像現在韓國練習生一樣，他說：「學2年，每天都被他罵。」鮑比達則大爆當時李聖傑光是錄一首歌，第一個音就唱不準，錄了整整兩個禮拜才完工，更直呼：「我都快破產，錄音棚很貴的。」

李聖傑與恩師鮑比達互動逗趣。

而李聖傑回問鮑比達現在的他音準是否過關？連問了兩次，鮑比達卻笑而不答，對李聖傑依舊相當嚴格，讓李聖傑苦笑連連。演唱會後段，他特別選唱〈Last Christmas〉，因為聖誕節正好落在小巨蛋演唱會前一天，且跟李聖傑名字的「聖」相映成趣，他笑說：「現在不唱，更待何時？」

