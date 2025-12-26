李聖傑首登小巨蛋開唱（1） (圖)

其他人也在看
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 453
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 50
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉
朱孝天因被剔除F4演出陣容，在粉絲群組指控售票平台「大麥網」勾結黃牛，引發強烈回應，「大麥網」表示已取證不實資訊，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，未來會更謹言慎行。網友們痛批他自作自受，暗示如果還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論！TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10
楊丞琳回台灣吐心聲爆「想離開演藝圈」！震撼原因全說了
娛樂中心／綜合報導歌手楊丞琳12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違多年在台灣與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。近年將工作重心移往中國的她，再度站上台北舞台也格外感性，向滿場歌迷深情喊話：「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。楊丞琳也在見面會上談及對未來的想法，提到若有一天離開演藝圈，希望歌迷們仍能好好過自己的生活。相關發言隨後在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊不准退圈」，展現對她的不捨與支持。民視 ・ 7 小時前 ・ 75
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 42
優里「緊急送醫」報平安卻被轟！救護車一舉動遭炎上 急刪文滅火
日本神級創作歌手優里（Yuuri）昨（25日）更新社群，並拍了影片吐露自己在前一晚的平安夜，搭救護車緊急送醫。只是他在YouTube的影片縮圖及X上，po了他躺在救護車上的照片，立刻遭日本網友炎上，緊急刪文試圖平息風波。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起
節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 8
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
新聞傳真／自稱凱渥男模、漢堡名店創辦人 軟飯大叔周旋三女騙千萬
軟飯大叔自稱凱渥男模，周旋3女之間，還騙走上千萬元！本刊接獲一名Ａ小姐投訴，表示2年前透過交友軟體，認識自稱前凱渥男模的楊姓男子，2人交往期間，楊用各種理由向她借了2百多萬元，直到債主上門，她才得知楊沉迷德州撲克，欠下不少賭債。更扯的是，自稱單身的楊，還同時與另外2名女子同居、結婚、生子，也向2女借了上千萬元未還，Ａ小姐不甘人財兩失，上個月自殺未遂，送醫治療出院後，已報警提告，希望不要再有下一個被害人。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 1
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 2
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13