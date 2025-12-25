李聖傑12/26、12/27一連兩天在台北小巨蛋開唱！時間地點、入場須知、周邊資訊一次看
李聖傑宣布將於台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，門票開賣後吸引歌迷熱情搶購，所幸李聖傑終於公布加場的好消息，12/26、12/27一連兩天將在小巨蛋與歌迷一起熱唱！加場門票將於10/23在ibon售票系統全面開賣。李聖傑出道26年，從《手放開》、《痴心絕對》到《你那麼愛她》、《眼底星空》，唱紅多首經典情歌，陪伴無數人的青春歲月。李聖傑感謝歌迷一路支持相伴，直呼：「久等了！我們一起等到那一天了。」他已於9月推出全新微專輯《FACE III 未來》，演唱會上想必能聽見新歌與多首經典歌曲！李聖傑演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
李聖傑演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/12/26（五）19:30 #加場
2025/12/27（六）19:30
演出地點：台北小巨蛋
李聖傑演唱會｜入場須知
特一區&特二區為實名制區域，票券持有人須出示足以證明與票券上印製之姓名、身分證字號相符之本人有效證件正本（需有照片），14歲以下孩童請攜帶有本人照片之健保卡、外籍人士請攜帶護照正本，驗證無誤方可入場。
票務服務時間：
12/26（五）17:00～20:00
12/27（六）17:00～20:00
李聖傑演唱會｜周邊販售資訊
周邊販售時間：
【帳篷區】
12/26（五）15:00～20:00
12/27（六）13:00～20:00
【小巨蛋室內二樓攤位】（持票入場後方可購買）
12/26（五）18:30～23:00
12/27（六）18:30～23:00
販售商品：
李聖傑演唱會｜加場售票時間
售票時間：2025/10/23（四）12:00
售票平台：ibon網站
注意事項：
(1) 一樓平特區為實名制。購票前，請詳閱【注意事項】及【實名制】內容。
(2) 實名制區域請單獨一筆訂單購買，恕無法跨區實名制與非實名制於同筆訂單購買。
李聖傑演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$5,280（實名制）／$4,880（實名制）／$4,280／$3,880／$3,280／$2,280／$1,980／$800（全區對號入座）
座位圖：
李聖傑演唱會｜必聽歌單
《痴心絕對》
《手放開》
《最近》
《眼底星空》
《關於妳的歌》
（影片來源：滾石唱片 YouTube，如遭移除敬請見諒）
李聖傑演唱會｜售票時間
【遠傳優先購】
售票時間：2025/10/01（三）12:00～23:59
售票平台：ibon網站
注意事項： (1) 優先購票僅開放特二區$4,880（實名制）；黃2A.E區$3880；紅紫1C區$3,880；紅紫2C區$3,280。 (2) 本活動僅限電腦配位，不開放自行選位，不保證座位排號一定優於正式開賣，敬請理解。 (3) 購票時，須輸入完整【遠傳優先購序號】共10碼，請注意皆為半形、英文大小寫及數字皆須相同。 (4) 每組序號限購4張。
【全面開賣】
售票時間：2025/10/03（五）18:00
售票平台：ibon網站
注意事項： (1) 一樓平特區為實名制。購票前，請詳閱【注意事項】及【實名制】內容。 (2) 實名制區域請單獨一筆訂單購買，恕無法跨區實名制與非實名制於同筆訂單購買。
💠更多演唱會懶人包💠
● 簡單生活節：11/29、11/30 台北華山登場
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
● 2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
● 羅志祥演唱會：12/13、12/14 台北小巨蛋開唱
