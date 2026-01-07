李聖傑2度灼傷送醫！頂40度高溫狂練網球 「非常瘋狂」經歷曝光

記者徐珮華／台北報導

李聖傑推出微專輯《FACE III 未來》抒情神曲〈不勇敢〉，MV結合他過往的網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事。他回憶自己過去「非常瘋狂」，曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗。」

李聖傑推出新歌〈不勇敢〉MV。（圖／華納音樂提供）

李聖傑〈不勇敢〉歌詞「是我不該不勇敢」、「愛著你就算不是我也不遺憾」，唱出情歌糾結、遺憾的苦楚。他提到自己也有過「不勇敢」的回憶，征戰各大比賽時不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」，也讓他覺得當下真的不夠沉著。

李聖傑更吐露過往練網球時，確實也像男女主角一樣，在網球與談感情之間有過抉擇與遺憾，「這都是人生常態，不管是情感感情，我覺得每個人都有，我自己當然也有經歷過一樣的遺憾。」雖然有遺憾，不過他認為只要相信當下直覺就好，這些經歷也會培養更多經驗值，「無論如何，這都會是人生必經的過程，都成為了人生的養分。」

李聖傑分享「不夠勇敢」經歷。（圖／華納音樂提供）

MV找來新生代演員「金鐘獎得主」黃冠智、「BL劇男神」王碩瀚以及「張鈞甯力捧年度新人」陳孟琪共同演出，黃冠智、王碩瀚練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球。李聖傑稱讚兩人都是真正會打網球的好演員，陳孟琪的表演也很出色，可惜這次沒機會與演員們多互動，「雖然這次沒有與大家互相切磋球技，但未來我希望有機會一起打網球哦。」

李聖傑去年推出微專輯《FACE III 未來》引起樂壇許多迴響，兩場小巨蛋演唱會也獲得歌迷熱烈捧場，接下來將前往馬來西亞等地展開海外巡迴演唱。2026年甫到來，談及新年新希望，他開心表示：「希望未來的演唱會越辦越大、累積更多歌迷、有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的一年期待的。」

