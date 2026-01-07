李聖傑40度高溫狂練球 竟二度灼傷急送醫治療

【緯來新聞網】歌手李聖傑推出微專輯《FACE III 未來》的抒情神曲〈不勇敢〉MV，此次更結合他過往的網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事。回憶當初練球情景，李聖傑笑稱自己「非常瘋狂」，這次新歌〈不勇敢〉MV中的黃冠智、王碩瀚練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球，而他自己則曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

李聖傑自爆曾在近40度高溫狂練球 竟然「二度灼傷」送醫治療。（圖／華納提供）

〈不勇敢〉MV找來新生代演員「金鐘獎得主」黃冠智、「BL劇男神」王碩瀚以及張鈞甯力捧年度新人陳孟琪共同演出，搭配唯美浪漫的MV場面，預備再度稱霸各大華語音樂榜單，李聖傑更吐露過往練網球時，確實也像男女主角一樣，在網球與談感情之間有過遺憾，但他面對過往已釋然，率性回應「每一個遺憾都是造就你接下來最棒的經驗值」。



李聖傑提到自己當然也有過「不勇敢」的回憶，他分享自己當年身為網球選手，征戰各大比賽時，總不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候呢，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」，也讓他覺得當下真的不夠沉著。不過他對網球的熱愛，如同他對音樂的執著，多年以來始終如一，也說迄今打網球已經不只是運動，面對各種比賽的突發狀況，其實每次都是很大的挑戰，等於像是訓練自己的心智一樣。

小巨蛋演唱會大成功，李聖傑公布新年新希望「前往更大的舞台」。（圖／華納提供）

但是否也有遇到像是主角一般，面對感情、網球之間的抉擇，他則坦率表示：「這都是人生常態啊，不管是情感感情呢，我覺得每個人都有啊，我自己當然也有經歷過一樣的遺憾喔。」不過李聖傑覺得雖然有遺憾，但只要相信當下直覺就好，也會讓自己培養更多經驗值，「無論如何，這都會是人生必經的過程，都成為了人生的養分」。



2026年甫到來，李聖傑去年推出微專輯《FACE III 未來》引起樂壇許多迴響，兩場小巨蛋演唱會也獲得歌迷熱烈捧場，接下來他也將前往馬來西亞等地展開海外巡迴演唱。李聖傑屢破紀錄，接下來有什麼新年新希望，是否有望前往台灣各大城市舉辦演唱會，甚至是征服大巨蛋？李聖傑則開心表示：「新年當然希望在未來的演唱會越辦越大，當然希望累積更多的歌迷，有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的一年期待的。」

