李聖經化身冷感女神！戀上「奶狗小鮮肉」製作組認：最佳人選
記者林汝珊／台北報導
由李聖經、蔡鍾㶸主演的浪漫韓劇《在你燦爛的季節》，講述全球動畫公司的角色設計師鮮于燦，意外與過去認識的女子宋嘏爛重逢的故事。嘏爛曾經是于燦生命中最燦爛的存在，也是幫助他走出過去困境的關鍵人物，然而如今的嘏爛卻將內心完全封閉，成了工作能力一流、性格卻冰冷難以親近的專業人士。為了再次拉近彼此距離，鮮于燦決定慢慢拆除嘏爛築起的道道高牆，並在每一次的突破中逐漸融化她的心。
本劇由 《原來這就是愛啊》李聖經飾演冷酷專業的時尚設計師宋嘏爛，以及 《Eye Love You》蔡鍾㶸飾演全球動畫公司的角色設計師鮮于燦，並由 《雖然30但仍17》編劇趙晟希執筆、 《美好世界》導演鄭商熙執導。
製作組更表示「李聖經和蔡鍾㶸是詮釋各自角色和故事的最佳人選」，究竟這兩個人面對過去的秘密，能否成為融化彼此寒冬的春風呢？他們之間錯綜複雜的關係和情感漣漪，絕對值得觀眾期待。《在你燦爛的季節》將於 2 月 20 日在 Disney+ 登場。
