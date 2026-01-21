李聖經、蔡鍾㶸戀愛了！《在你燦爛的季節》融化女神的心

精靈女神李聖經搭檔犬系鮮肉蔡鍾㶸談戀愛。（圖／Disney+）





由李聖經、蔡鍾㶸主演的浪漫韓劇《在你燦爛的季節》，講述全球動畫公司的角色設計師鮮于燦，意外與過去認識的女子宋嘏爛重逢的故事。嘏爛曾經是于燦生命中最燦爛的存在，也是幫助他走出過去困境的關鍵人物，然而如今的嘏爛卻將內心完全封閉，成了工作能力一流、性格卻冰冷難以親近的專業人士，為了再次拉近彼此距離，鮮于燦決定慢慢拆除嘏爛築起的道道高牆，並在每一次的突破中逐漸融化她的心。

本劇由《原來這就是愛啊》李聖經飾演冷酷專業的時尚設計師宋嘏爛，以及《Eye Love You》蔡鍾㶸飾演全球動畫公司的角色設計師鮮于燦，並由《雖然30但仍17》編劇趙晟希執筆、《美好世界》導演鄭商熙執導。製作組更表示「李聖經和蔡鍾㶸是詮釋各自角色和故事的最佳人選」。

廣告 廣告

除了《在你燦爛的季節》，2026年Disney+ 將陸續上線的多部精彩韓劇，喜愛浪漫劇的粉絲還可以期待由《苦盡柑來遇見你》IU、《背著善宰跑》邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，以及由熱門同名網漫改編的浪漫懸疑劇《魅惑》，將在今年下半年帶來心碎吸血鬼與神祕畫家的故事。《在你燦爛的季節》2月20日在Disney+登場。



【更多東森娛樂報導】

●專訪／宋柏緯被愛貓氣到快哭！振永「高山症發作」頭爆痛

●抗癌12年！韓國最帥主廚不敵病魔辭世 享年58歲

●快訊／米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》！被日本警方函送

