李育家肯定台美關稅談判 產業恢復元氣還添朝氣

〔記者林菁樺／台北報導〕中小企業總會理事長李育家今肯定政府團隊在臺美經貿談判，取得卓越成果，讓五金、機械等原本受傷產業不僅恢復元氣，更增添朝氣。同時也呼籲，產業要平衡發展，避免過度仰賴高科技產業。

李育家6日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，他致詞指出，台灣今年經濟成長率達 8.63%，僅次於愛爾蘭，接近全球第一水準，顯示整體經濟成果相當卓越。

談到台美經貿談判成果，李育家表示，此次行政團隊參與的談判成果十分關鍵，過去受衝擊嚴重的五金、機械等產業，原本須負擔 20 多個百分點的關稅，已調整回 15%，讓產業壓力大幅減輕，不僅恢復元氣，也增加朝氣。

在中小微企業發展方向上，李育家指出，全台約有 170 萬家企業，其中絕大多數為中小微企業，是台灣經濟的根本，也喊話政府經濟成長不應只仰賴高科技產業。

李育家也說，經濟部透過「中小微企業多元振興發表計劃」，整合各地特色產業，導入科技與 AI，協助傳統與地方產業升級轉型，打造行銷全球的優質品牌。

他感謝行政團隊支持中小微企業發展，但不僅要馬不停蹄，希望馬年也持續「加碼」，讓企業更具韌性與彈性。

