李良珠、簡育民任投縣府秘書長及副秘書長

南投縣府人事處指出，新任秘書長李良珠為縣府財政處處長，具東海大學公共事務學系碩士學歷，曾任財政部國有財產局臺灣北區及中區辦事處主任、財政部國有財產署中區分署主任，自一○五年一月二十二日就任縣府財政處處長以來，財政業務評核績效獲獎無數，且積極協助縣府努力節流、開源、穩健理財，終於在114年12月成功達成「縣政零負債，建設推動無障礙！」

另新任副秘書長簡育民為縣府參議，具中興大學土木工程學系碩士學歷，曾任縣府建設處、農業處及工務處副處長、工務處處長等職務，自一○六年一月三日擔任縣府參議，具備專業土木工程學歷與豐富的工程經歷，在縣府任職期間協助縣府推動各項工程不計其數，未來在工程各方面建設，仍須仰賴其專業能力。

縣府人事處表示，未來在新任秘書長及副秘書長的指導協助下，將持續精進各項縣政，好的繼續保持、不足的修正改進，做好為民服務工作。