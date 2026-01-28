李艷秋稱老柯將續任總召「賴清德心情不好」...周玉蔻打賭：民進黨立院黨團下任總召「絕對不姓柯」！

媒體人李艷秋近日稱賴清德心情不好，因為「想讓他走的人卻不走」，民進黨團總召柯建銘續任可能性高。資深媒體人周玉蔻今（28）日發文表示，和李艷秋打賭「民進黨立院黨團下任總召，絕對不姓柯！」事實上，黨內要新系綠委蔡其昌接棒總召呼聲高，蔡其昌上週被問及此題，也說聽到很多要他（蔡其昌本人）承擔的聲音：「再想想，下週再回答」。

李艷秋昨日在臉書發文表示，「最近少惹賴清德，他心情不好」，她指出，第一、Alex Honnold 攀爬台北101成功，現任總統在臉書上發出恭賀也算恰當，但前任蔡英文硬是搶先4分鐘發文，大家比較發文內容後，發現賴清德含混以『謝謝幕後英雄』帶過，不像蔡英文明確感謝101董事長賈永婕、直播團隊、台北市政府，突顯出賴清德的狹隘爭功，只想蹭，反惹人憎。

李艷秋指出，有些貼文酸到爆「讓台南老農爬屋頂也很讓人欽佩」、「賴可以先練習爬自家違建」、「萬一發生意外，你會放過蔣萬安嗎？如果現在台北市長是民進黨籍，你會如何吹牛大內宣？」；李艷秋認為，連這種事都有前任來搶功，還平白被罵一頓，換作你，心情會好嗎？

李艷秋再說，第二、前任的報復還不止於此，已結束的「想想論壇」竟然重新開張了，最近又開辦了總統級的讀書會，說要提出政策研究和主張，還大聲疾呼綠能弊案不分藍綠要肅貪，卸任者下指導棋，而且是在賴就職一年後開幹，擺明不信賴，「前任陰魂不散，你心情會好嗎？」

李艷秋又說，第三、台南民進黨市長提名人，嫡傳子弟兵林俊憲竟然輸給陳亭妃，颱風勘災時總統毫不掩飾地在鏡頭前壓制陳亭妃的畫面，大家還記憶猶新，民進黨在台南執政了32年，鄉親竟然起了反心，多讓人傷心啊，「想起以後還要為陳亭妃助選，心情會好嗎？」

「不想讓他選的人竟然贏了，想讓他走的人卻不走」，她表示，第三、立院萬年總召柯建銘大罷免大烙賽之後，就該負罪走人了，他卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以他的人脈，續任的可能性很高。

對此，周玉蔻今日在臉書發文表示，「柯建銘票選必定連任做總召？艷秋妹妹，我跟妳打個賭如何？民進黨立院黨團下任總召，絕對不姓柯！」

民進黨下會期黨團三長參選登記時間，將至本月30日下午5點截止，而蔡其昌接棒總召的呼聲，從去年開始就相當高，黨內也盛傳他就是下任總召人選。

蔡其昌上週六出席活動發放「台灣尚勇」春聯時被問及此題，他表示，柯建銘是民進黨重要資產，過去為民進黨貢獻很多，但他也聽到很多要他（指蔡其昌本人）承擔總召的聲音，「再讓我想一想，下週再回答。」

（圖片來源：蔡其昌、周玉蔻臉書、三立新聞）

