李芷婷公開穩交大5歲男友 聞小煜婚變曝光私下交情

【緯來新聞網】歌手李芷婷 Nasi Li自《聲林之王》踢館成名、在《中國好聲音》獲得總季軍後，她歷經舞台榮光與人生沉浮，如今以創作者身份回歸，睽違五年帶來全新創作專輯《海的模樣》。今（9日）舉辦聽歌會時，大方分享現在已經有個穩定交往2個月的新男友G先生，她說男友大她五歲，是圈外低調的上班族，雖然她沒明說，但兩人會安排打掃家中值日生，明顯是同居中。

李芷婷發專輯舉辦聽歌會，台上獻唱新歌。（圖／記者蕭宇涵攝）

廣告 廣告

李芷婷也坦言兩人因為非常穩定，男友動過想婚的念頭，但她雖然是戀愛腦但很理性的認為現在還太早了，她說：「等我成為超級巨星一段時間再說！」談及對方經濟狀態，她不諱言對方目前沒房沒車，不過霸氣說：「我養自己就可以。」



這次新歌中有一首〈企鵝的時候〉就是因為和G先生甜蜜戀愛而有感觸寫下，她說：「公企鵝跋涉千里找漂亮石頭給母企鵝，我跟男友都是i人純愛戰士，歌詞有因為男友寫了滿多純情的歌詞。」她列出男友貼心的舉動，因為自己喜歡寶可夢中的角色呆火鱷，男友因此找來許多周邊送給她，就連這次新專輯，寫了關於前男友的歌，G先生也不會走心、吃醋，非常大氣。

李芷婷發專輯舉辦聽歌會，台上獻唱新歌。（圖／記者蕭宇涵攝）

專輯中〈海的模樣〉就是講述與前男友、饒舌歌手湯竣博分手失戀的痛苦，她說自己已經走出陰霾很久了，笑說兩人「所有方面都不適合」，回憶當初分手當下馬上收拾東西要離開、搬去朋友家，「當下超級痛苦，第一次感覺到即便你單方面給出100，但對方眼裡可能認為你只給了30。」她花了一年的時間才走出失戀，分手至今四、五年都沒遇到過，僅有一次在路上偶遇，對方身邊有別的女伴，雙方沒打招呼差身而過，裝作陌生人。



此外，先前《全明星運動會》的隊友小煜近日離婚，被問及會不會影響自己對婚姻的想法，她表示，「我覺得婚姻只是法律上的效力，不是維持感情的關鍵。」也坦言和小煜私下已經沒有聯絡，笑說自己是邊緣人，更是和當時敵對的王子、粿粿不認識，「而且當時自己都忙到瘋掉，根本沒時間關心別人。」

更多緯來新聞網報導

隋棠遭控欠自家管理費11萬現身 鬆口親揭進度「處理中」

黃冠智、吳翰林《聽海湧》大結局！施名帥喊：半年不想演戲