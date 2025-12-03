李芷婷吐失戀心聲！拍MV濕身遇生理期 嘆：都在ㄍㄧㄥ

藝人李芷婷發行新專輯，並拍攝專輯同名單曲〈海的模樣〉的MV，透露這首歌的靈感來自某次在綠島旅行時突然失戀，「那時整個人狀態很混亂，朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩」，腦袋就開始有旋律的雛形了。

李芷婷將推出新專輯《海的模樣》。（圖／華納音樂提供）

李芷婷形容當時剛失戀的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到台北後，她短暫與前任和好，但情緒未曾真正消散，很快的就把旋律及歌詞寫下來，如今想起來笑說：「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」

就在MV導演聽完〈海的模樣〉背後的創作故事後，便決定以「海」作為影像核心，以更直接的方式表現歌曲中的心理狀態。

李芷婷濕身與MV男主角拍攝浴缸戲直呼害羞。（圖／華納音樂提供）

李芷婷與MV男主角有擁抱、拉扯戲碼。（圖／華納音樂提供）

李芷婷因劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，然而，拍攝MV當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」

但她透露另一個下到海底拍攝的並非她本人，而是由潛水教練代為完成，一方面是安全考量，另一方面也是因為她至今仍對海保持敬畏「我大部分時間都在浮潛，真正第一次潛水就是在綠島，其實我真的超害怕。」也分享即便後來學會游泳，那種面對一整片深藍、腳踩不到底的失重感，仍會讓她有顧慮，「但我知道有一天我會克服，因為我很想親眼看到海底的生物，跟牠們正式打個招呼。」

李芷婷拍攝在浴缸中的畫面當天正值生理期。（圖／華納音樂提供）

此外，李芷婷在MV中也有與男主角的親密戲份，一開始讓她有些不自在，「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」笑稱手機裡還留著第一次打招呼時的「尷尬臉」，不過一開機，她立刻進入狀態，「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她提到與男主角之間的拉扯、擁抱等互動，隨著音樂節奏推進，讓觀眾更快的就能代入她當下的情緒。

她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓這段畫面的呈現既真實又充滿張力。

李芷婷希望〈海的模樣〉能陪伴每個在愛裡受傷、在情緒裡掙扎的人，「海可以摧毀，也可以讓一切重新長回來；在任何覺得被淹沒的時候，希望這首歌能推你一把。」而這首歌不僅是她誠實面對自己的紀錄，也像一封寫給迷失者的信，希望聽眾從中找到力量及出口。

