李芷婷吐失戀心聲！拍MV濕身遇生理期 嘆：都在ㄍㄧㄥ
藝人李芷婷發行新專輯，並拍攝專輯同名單曲〈海的模樣〉的MV，透露這首歌的靈感來自某次在綠島旅行時突然失戀，「那時整個人狀態很混亂，朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩」，腦袋就開始有旋律的雛形了。
李芷婷形容當時剛失戀的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到台北後，她短暫與前任和好，但情緒未曾真正消散，很快的就把旋律及歌詞寫下來，如今想起來笑說：「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」
就在MV導演聽完〈海的模樣〉背後的創作故事後，便決定以「海」作為影像核心，以更直接的方式表現歌曲中的心理狀態。
李芷婷因劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，然而，拍攝MV當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」
但她透露另一個下到海底拍攝的並非她本人，而是由潛水教練代為完成，一方面是安全考量，另一方面也是因為她至今仍對海保持敬畏「我大部分時間都在浮潛，真正第一次潛水就是在綠島，其實我真的超害怕。」也分享即便後來學會游泳，那種面對一整片深藍、腳踩不到底的失重感，仍會讓她有顧慮，「但我知道有一天我會克服，因為我很想親眼看到海底的生物，跟牠們正式打個招呼。」
此外，李芷婷在MV中也有與男主角的親密戲份，一開始讓她有些不自在，「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」笑稱手機裡還留著第一次打招呼時的「尷尬臉」，不過一開機，她立刻進入狀態，「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她提到與男主角之間的拉扯、擁抱等互動，隨著音樂節奏推進，讓觀眾更快的就能代入她當下的情緒。
她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓這段畫面的呈現既真實又充滿張力。
李芷婷希望〈海的模樣〉能陪伴每個在愛裡受傷、在情緒裡掙扎的人，「海可以摧毀，也可以讓一切重新長回來；在任何覺得被淹沒的時候，希望這首歌能推你一把。」而這首歌不僅是她誠實面對自己的紀錄，也像一封寫給迷失者的信，希望聽眾從中找到力量及出口。
延伸閱讀
中職/林書逸遭中信兄弟戰力外 傳同意加盟富邦悍將
中職/高志綱驚爆外遇網紅林倪安！獅隊：違反隊規最重開除
中職/樂天群「猿」無首 曾豪駒有望回鍋掌兵符
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 17
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 168
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 55
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 103
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 47
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 97
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3
台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情愈走愈像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫，網友狂喊「台八戀愛感回來了」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 48
朴敏英《行騙天下KR》換穿百套造型 「機場摔倒」用臉演戲
有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，繼《和我老公結婚吧》後睽違一年半重返小螢幕，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位。尤其在「機場摔倒」的場面中，她以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 3 天前 ・ 22
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
陳漢典、LuLu見習婚禮「喝交杯酒」 雙方家長都來了
陳漢典、LuLu見習婚禮「喝交杯酒」 雙方家長都來了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話