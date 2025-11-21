李芷婷擺脫負面陰霾！浴火重生回歸歌壇 挫折、誤解成創作養分

記者鄭尹翔／台北報導

歌手李芷婷 Nasi Li 在歷經一段沉澱期後，於 2025 年末帶著全新主打《燒成灰燼》強勢回歸，作品於今日全面登上各大數位音樂平台。過去曾面臨外界批評與壓力的她，將「浴火重生」作為創作核心，把一路以來的挫折、被誤解、跌倒後重新站起的心境濃縮在歌曲中，以最真誠的方式向聽眾宣告重返舞台。

李芷婷推出新歌。（圖／華納音樂提供）

《燒成灰燼》由導演王孝玨操刀 MV，以怪奇寓言視覺描繪成長與自我和解的過程。片中象徵脆弱又堅強的「怪異女孩」與李芷婷並肩穿越城市，把被貼上的標籤轉化成溫暖與善意。李芷婷坦言第一次讀劇本就深受觸動，「有一種被看穿的感覺」，甚至在前製會議時差點落淚。她也透露，怪異女孩那種「努力溫柔世界卻常常忘了自己」的形象，正是過去自己的縮影。

走過低潮，李芷婷以音樂重新整頓生活與步伐。她分享，這一年是她的「總整理」，從搬家、調整生活圈到重新建立界線，都讓她逐漸放下外界的眼光，把注意力拉回自身，「不是完全不在乎別人的想法，但學會先照顧好自己的心。」她笑說，除了心靈更強壯，也努力讓身體跟上，「肌肉量還不夠，還在拼健身！」

隨著《燒成灰燼》推出，李芷婷也同步預告 12 月將發行全新專輯，用更多音樂整理心境、開啟新篇章。她期望這首歌能陪伴所有正在承受壓力的人，「不需要完美，只要願意再往前一步，就是自己的光。」《燒成灰燼》MV 將於今晚在【李芷婷 Nasi Li】YouTube 官方頻道首播，象徵她正式帶著新能量回到樂壇，用作品迎向未來。

