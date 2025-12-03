李芷婷新歡曝光？浴缸纏綿帥壯小奶弟 背後摟抱激情畫面曝光

記者鄭尹翔／台北報導

李芷婷 Nasi Li 即將在 12/9 推出全新專輯《海的模樣》，同名主打歌 MV 也同步首播。這次 MV 最大亮點，就是李芷婷與「猛男男主角」之間的激烈互動，包括擁抱、拉扯、貼身對戲，她笑稱：「一開始真的超尷尬，我還有拍下自己第一次打招呼的尷尬臉！」

李芷婷與帥壯小奶弟合作拍ＭＶ，在浴缸激情纏綿。（圖／華納音樂提供）

〈海的模樣〉以海洋象徵失戀與重生，MV 導演為了呈現情緒的壓力、包覆與爆發力，安排大量肢體戲。李芷婷原本以為只是情緒流動，沒料到與男主角的畫面如此「高強度」，她形容拍攝當下：「整個被抓住、被拉近，那種張力真的很真實。」

除了與猛男的拉扯戲碼，MV也設計「浸入水裡」的壓迫感畫面。李芷婷必須整個人沉入浴缸呈現被海吞噬的象徵，但拍攝當天剛好遇上生理期，她坦言：「那天身體真的超不舒服，但還是硬撐讓情緒到位。」

至於 MV 中的海底畫面，李芷婷透露，其實真正下到深海的是潛水教練，因為她對大海仍抱持敬畏：「我是真的會怕深藍，但我想有一天能鼓起勇氣親眼看看海底的生物。」

李芷婷表示，希望這首歌能陪伴每個在情緒裡掙扎的人：「在愛裡，有時候我們也像被海捲著走。但只要撐過去，一定能浮上來呼吸。」

