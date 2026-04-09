李芷婷暌違5年開唱！全面參與巡演製作 曝有神秘嘉賓助陣許願合作他

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

李芷婷宣布將於2026年5月展開全新巡迴演唱會《海嘯來Bar》，本次巡演將橫跨台北、台中、新竹、台南、高雄五個城市，並以Live House形式打造更貼近觀眾的近距離音樂體驗，門票將於4月8日中午12:00全面開賣，。巡演名稱呼應2025年12月推出的專輯《海的模樣》，延續「海」的核心意象，結合「Bar」概念，打造兼具情緒釋放與互動氛圍的演出主軸。她形容這次巡演像是一座讓人暫時停靠的「音樂避風港」，希望接住每一個在生活中感到疲憊的靈魂。

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李芷婷宣布將於2026年5月展開全新巡迴演唱會。（華納音樂提供）

李芷婷透露，此次親自參與巡演企劃，從概念到演出細節皆深度投入，希望帶來真實且充滿情感流動的現場體驗。暌違五年重返巡演舞台，她也表示，希望透過這次巡迴讓歌迷重新認識自己，「我想讓大家看到一場很真實的演唱會，也希望先成為大家的傾聽者，再成為替大家抒發情感的人。」此外，於此次視覺海報中，她以搞怪、大笑展現本色，那份隨性是她從未改變的特質，也象徵撕下標籤後最帥氣的狀態，她也笑說：「既然躲不過巨浪，不如讓海嘯來吧！回岸邊，我們一起喝一杯。」

談到從2025年低潮期走回來的心境轉變，李芷婷表示，《海的模樣》是她重新整理自己、面對內在的重要作品。她也透露，這次《海嘯來Bar》巡迴不只是演出，從演唱會名稱發想開始，到整體形式與內容設計皆親自參與，甚至親手製作完整提案向唱片公司提出，展現高度投入與重視程度。她坦言現在的狀態變得更加平靜，「甚至有點無聊（笑）。」但她認為，這正是一段回歸內在的過程，從過去厭倦孤獨，到現在學會與孤獨共處並擁抱它。她也分享，年紀很小就北上打拚，那股孤獨感一直很深刻，而隨著責任與決策越來越多，也逐漸學習成為一個讓大家信任的表演者。這段從低潮淬鍊出的轉變，不僅成為專輯的創作養分，也成為此次巡迴的重要情感基底。

談及全新巡迴《海嘯來Bar》的演出內容，李芷婷透露這次歌單將以新歌為主，並穿插不同時期的經典作品，呈現一路走來的音樂歷程轉變。她也坦言目前心情「緊張大於期待」，甚至連媽媽都替她感到緊張，不斷叮嚀她加油。巡迴中也將邀請多位音樂人擔任嘉賓，她表示，「找了很多很棒的 artists，希望大家一起參與其中，敬請期待！」此外，她也點名最想合作的對象是范逸臣，笑說從小聽他的歌長大，「他的聲音真的很有穿透力，很希望有機會一起站上舞台。」除了巡演外，她也透露今年已開始規劃新作品，「前幾天剛寫出一首滿好聽的歌，希望可以產出更多作品，創造更多和大家見面的機會。」







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