李芷婷曝穩交圈外男友交往2年！ 被問結婚鬆口時間點

李芷婷時隔5年，帶著新專輯《海的模樣》回歸，經過《聲林之王》踢館成名、在《中國好聲音》獲得總季軍後，也談了一個讓大家搬上檯面，卻瞬息萬變的感情，同名歌曲〈海的模樣〉記錄她在失戀與低谷中重新定義自己的過程，她說「海會溫柔也會狂暴，我也是。我想透過這張專輯告訴大家，不被定義就是最自在、最像自己的樣子。」而走出那段感情後，她也已經跟圈外男友G先生交往2年，她也透露兩人都是i人純愛戰士，雖然沒有明講，但會安排打掃的值日生，推測兩人同居中。

聊起上一段感情，李芷婷坦言本來以爲3個月就走出來了，但後來花費1年才離開那個痛苦，她坦言在那段感情裡面犧牲很多，不管是做家事、金錢其他零零總總，「我會覺得我已經做到這種程度，為什麼我們感情還是沒辦法變好」，她說這是第一次感覺到，單方面愛一個人那麼深，給出了百分之百，但對方的感受可能只有百分之三十，每個人對愛的想像完全不一樣。兩人已經四、五年沒聯絡，有次在路上遇到，彼此裝作陌生人擦肩而過。

廣告 廣告

李芷婷表示現在已經離開那個狀態很遠，也有一個圈外男友G先生，對方大她5歲，兩人交往穩定2年，專輯歌曲〈企鵝的石頭〉就是在講他們戀愛的故事，她很喜歡寶可夢名為呆火鱷的角色，G先生就會搜集娃娃、地毯等周邊送給她，

李芷婷也坦言兩人因為非常穩定，男友動過想婚的念頭，但她雖然是戀愛腦但很理性的認為現在還太早了，她說：「等我成為超級巨星一段時間再說！」談及對方經濟狀態，她不諱言對方目前沒房沒車，不過霸氣說：「我養自己就可以。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導