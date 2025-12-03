李芷婷深潛失戀情緒 擁抱重生力量

李芷婷將推出全新專輯《海的模樣》。（圖／華納音樂提供）

李芷婷將推出全新專輯《海的模樣》，同名主打歌以深潛失戀情緒的創作能量，描繪她在情感崩裂後的沉沒與重生。李芷婷分享：「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」這首歌成為她重新整理自己的重要轉捩點。

MV中，李芷婷與男主角親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼。（圖／華納音樂提供）

〈海的模樣〉的創作靈感來自李芷婷某次綠島旅行中的「突如其來」的失戀，當時她像被潮水捲入，情緒失重。她希望這首歌能將海的包覆、壓力與不可預測比喻為愛裡的迷惘與力量，陪伴每位在情緒裡掙扎的人重新找回自己。

MV中，李芷婷必須潛入浴缸呈現水的吞噬感，更有與男主角親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼。她坦言拍攝親密戲時「真的滿害羞的」，但感謝男主角的專業帶領，讓畫面充滿張力。李芷婷希望這首歌能成為一封寫給迷失者的信，陪伴聽眾在逆境中找到力量及出口。

