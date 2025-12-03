李芷婷潛入浴缸拍MV 竟遇生理期攪局

記者王丹荷／綜合報導

李芷婷Nasi Li 全新專輯的同名單曲〈海的模樣〉以深潛失戀情緒的創作能量描繪沉沒與重生，寫下她在情感崩裂時的狀態，也成為她重新整理自己的轉捩點，「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」MV為了呈現海的力量意象，她潛入浴缸呈現水的溫柔與吞噬感，更與男主角有著親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼，李芷婷笑說：「真的滿害羞的。」

〈海的模樣〉將海的包覆、壓力與不可預測比喻為愛裡的迷惘與力量，陪伴每位在情緒裡掙扎的人能在逆境中重新找回自己。歌曲靈感來自李芷婷某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，她分享：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島1圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」

她形容當時的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到臺北後，她短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，也在回到臺北後很快的就把旋律及歌詞寫下來，她笑說：「真正完成作品1年後，特別替當時的我心疼。」

導演聽完〈海的模樣〉背後的創作故事後，便決定以「海」作為影像核心，MV也潛入海裡拍攝，拍攝時李芷婷也面臨突發挑戰，因為劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，她必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，但拍攝當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」

而在海裡的畫面，是由潛水教練代為完成，一方面是安全考量，另一方面也是因為李芷婷至今仍對海保持敬畏：「我大部分時間都在浮潛，真正第1次潛水就是在綠島，其實我真的超害怕。」也分享即便後來學會游泳，那種面對一整片深藍、腳踩不到底的失重感，仍會讓她心裡發緊。「但我知道有一天我會克服，因為我很想親眼看到海底的生物，跟牠們正式打個招呼。」

此外，MV中與男主角的親密戲份，讓李芷婷一開始有些不自在，「一開始我有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」她還笑稱手機裡還留著第1次打招呼時的「尷尬臉」。不過一開機，她立刻進入狀態，「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓畫面的呈現既真實又充滿張力。