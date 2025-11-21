李芷婷熬過低潮甩「崩壞女星」標籤 浴火重生自剖內心聲音

【緯來新聞網】李芷婷全新歌曲〈燒成灰燼〉於各大數位音樂平台全面發行，是以「浴火重生」為主題，記錄自己面對壓力、跌傷再重新站起的心境，也預告在12月即將推出新專輯。

李芷婷曾很在意他人眼光。（圖／華納音樂提供）

李芷婷從歌唱比賽節目《聲林之王》到《中國好聲音》總季軍一路累積穩固實力與辨識度，但也飽受不少批評，還一度被冠上「崩壞女星」的稱號。走過低潮，她透露兒非常在意別人眼光，「希望大家都喜歡我」，因此變得完美主義，會委屈自己調整成別人喜歡的樣子。



終於，她意識到，儘管如此卻無法讓世界上的每個人都喜歡自己，因此開始練習把注意力拉回自己身上，而非一味迎合外界，「現在的我並不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再面對外面的聲音」。

李芷婷今年好好地斷捨離、總整理。（圖／華納音樂提供）

拍攝MV時，李芷婷想到過去：「很多時候我看起來很堅強、一直在給大家力量，但其實常常是犧牲自己的感受。」自認總想帶給別人溫暖，卻把自己放在最後的模樣，其中一幕對滿屋手機鏡頭，「那一刻我心裡酸酸的，感覺就像我會被輿論刺傷」。



談及2025年的生活與心境，李芷婷形容是個「總整理」的一年，搬家、調整生活圈、重新分辨關係界線，都讓她更明白如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。

