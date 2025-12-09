李芷婷甜認穩交2年G先生 對方想婚她笑回「等我變巨星」

李芷婷透露自己已有穩定交往2年的新男友G先生。（圖／華納音樂提供）

李芷婷睽違5年推出全新專輯《海的模樣》，今（9日）舉辦聽歌會，談及感情現況，她透露已有穩定交往2年的新男友G先生，男友大她五歲，是圈外低調的上班族，雖然她沒明說，但兩人會安排打掃家中值日生，意指兩人早已同居中。

她甜曝男友G先生曾動過想婚的念頭，李芷婷直言自己雖然是戀愛腦，但仍很理性地認為「還太早了」，她說：「等我成為超級巨星一段時間再說。」談及對方經濟狀態，她不諱言對方目前沒房沒車，不過霸氣說：「我養自己就可以。」

廣告 廣告

她受訪時坦言之前公開和前歌手男友Jinbo的戀情後長期失衡、痛苦長達1年多，「努力到某種程度後，依然無法讓關係變好」。分手時，李芷婷第一次深刻理解：「就算你很愛，對方也不一定會同樣回應。」分手後兩人完全零聯絡，即便曾在餐廳巧遇，也像陌生人般擦肩而過。

此外，提到《全明星運動會3》同屬藍隊的副隊長楊奇煜傳出離婚，李芷婷坦言和對方私下沒有聯絡，並表示：「我覺得婚姻只是法律上的效力，不是維持感情的關鍵。」她笑說自己是邊緣人，更是和當時敵隊的王子、粿粿不認識，「而且當時自己都忙到瘋掉，根本沒時間關心別人」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

為方便兒花錢！爸委託公司「薪水匯孩帳戶」 害他不能考公務員慘了

她1舉動「害老公中教召」 網嗨：送前任進去！內幕曝光