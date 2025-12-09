李芷婷甩分手前任低潮穩交上班族2年 聞小煜婚變曝私下互動

李芷婷9日出席聽歌會。李鍾泉攝

實力女聲李芷婷暌違5年推出新專輯《海的模樣》，以十首象徵重生的作品紀錄她在友情、感情與人生低潮中的深刻轉折。她今（9日）舉辦聽歌會，嘉賓理想混蛋主唱雞丁到場獻上象徵「重生盔甲」的布偶麥克風架，受訪提到先前《全明星運動會》的隊友小煜近日離婚，李芷婷也分享私下互動狀況。

對於小煜昨親自證實離婚，李芷婷認為：「婚姻只是法律上的效力，不是維持感情的關鍵。」坦言和小煜私下沒有聯絡，自嘲是演藝圈邊緣人，和當時另一隊的王子、粿粿更是不熟，李芷婷笑說：「我那時候自己忙到快瘋掉，根本沒時間關心別人，注意力都放在自己身上。」

李芷婷9日出席聽歌會。李鍾泉攝

《海的模樣》創作靈感源自她近年的生命大浪，包括剪斷一段多年友情的心路歷程。她坦言，因工作型態與不同人生追求，加上市久累積的信任與情緒壓力，最終讓這段重要的友情自然斷訊。「不是某件大事，而是多年累積的小事。她在我年少時期很重要，但到後來我常覺得被負能量淹沒」。

她提到，對方在某件對她極為重要的事上沒有給予支持，成為讓她最受傷的關鍵。也在專輯中的〈沒說破的祕密〉記錄這段友情的轉身與釋懷，將「看清之後的放手」化為最柔軟的書寫。

李芷婷9日出席聽歌會。李鍾泉攝

至於感情近況，新歌〈戀愛傻子〉與多首抒情歌曲中，能聽見她從過往感情中走出的真實痕跡。她透露上一段眾所皆知的戀情長期失衡、痛苦超過一年，「努力到某種程度之後，依然無法讓關係變好。」分手時，她第一次深刻感受到「即使很愛，對方也不一定同樣回應」，分手後兩人零聯絡，即使曾在餐廳巧遇，也像陌生人般擦肩而過。

如今，她擁有一段穩定的2年戀情，對方「G 先生」是低調上班族、比她大五歲，兩人都是「純愛戰士」，一起打電動、規定打掃值日，感情自在平衡。他也完全不介意她在創作中提及前任，給了她更多自由度，小倆口朝結婚目標邁進。

李芷婷（右）9日出席聽歌會，雞丁到場祝賀。李鍾泉攝

聽歌會上，她以〈海的模樣〉與〈燒成灰燼〉震撼開場，用沙啞與清亮交織的聲線呈現跌宕的生命感。〈海的模樣〉訴說她在失戀與人生低谷中重新定義自己的過程；〈燒成灰燼〉象徵她撕裂舊標籤、浴火重生。她表示：「海會溫柔也會狂暴，我也是。我希望告訴大家，不被定義，就是最像自己的樣子。」



