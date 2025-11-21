李芷婷痛揭迷失過往！長年背負壓力：不斷調整成別人期待的樣子

李芷婷推出新單曲〈燒成灰燼〉。華納音樂提供

李芷婷新單曲〈燒成灰燼〉MV以介於怪奇與寓言之間的視覺語彙打造故事，李芷婷與象徵「內在脆弱與力量」的怪異女孩穿梭城市，從被誤解、被貼標籤，到逐步得到理解。李芷婷透露第一次看到劇本就差點落淚，坦言「有被看穿的感覺」。

自《聲林之王》到《中國好聲音》總季軍，李芷婷以賽德克族乾淨高音為人熟知。這些年在掌聲與質疑聲中，她逐漸找到對自己的誠實方式，〈燒成灰燼〉便延續此方向，把多年來承受的期待與外在目光化成旋律。

學會把注意力拉回自己

她坦言，兒時的自己非常在意他人眼光，「希望大家都喜歡我」，因此不斷調整成別人期待的樣子，卻仍無法讓世界所有人滿意。如今，她學會先照顧自己的心，再去面對外界聲音，「不是不在乎，而是不再迷失」。

MV中的怪異女孩外衣縫滿布偶，象徵外界對她的誤解與標籤。女孩一路遭受盯視與嘲笑，卻選擇將布偶一個個拆下，送給主動靠近的人。李芷婷最難忘的一幕，是餐廳裡怪異女孩在一片手機鏡頭前，只靜靜對她微笑，「就像幫我擋住外界的刺」，讓她心裡一酸，彷彿看到過去那個把自己感受放最後的自己。

準備迎接新的自己

回顧2025，李芷婷形容是「總整理的一年」。搬家、調整生活圈、重新理解關係界線，讓她更懂得保護自己，也更確定未來的方向。她笑說：「今年大部分的目標都達成了，唯一還在努力的是增加肌肉量，希望心變強壯的同時身體也能跟上。」



