李芷婷穩交男友2年 新歌寫甜蜜

李芷婷時隔5年再推新專輯《海的模樣》，9日舉辦聽歌會，她大方透露已有了交往兩年的新男友G先生，正式揮別曾交往一年半，轟轟烈烈的饒舌歌手前男友Jinbo。

李芷婷透露男友大她5歲，是圈外低調的上班族，兩人還會安排家中值日生，似乎熱戀同居中。她透露兩人感情穩定，男友一度動念想婚，不過她認為現在太早，她說：「等我成為超級巨星一段時間再說。」

這回新歌〈企鵝的時候〉就是寫下和G先生的甜蜜心情；而〈海的模樣〉則是講述她與Jinbo分手、失戀的痛苦，她坦言兩人「所有方面都不適合」，當初分手當下馬上收拾東西要離開、搬去朋友家，「當下超級痛苦，第一次感覺到即便你單方面給出100％，但對方眼裡可能認為你只給了30％。」分手至今近5年，她花了一年時間療傷，傷得很深。

提到《全明星運動會》的隊友小煜近日離婚，李芷婷坦言，兩人已無聯絡，她也分享自己對婚姻看法，「我覺得婚姻只是法律上的效力，不是維持感情的關鍵。」至於王子、粿粿，她則坦言不熟。